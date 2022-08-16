В Украине запретят фейерверки и салюты

Верховная Рада поддержала законопроект о запрете в Украине фейерверков и салютов. "За" проголосовали 250 депутатов.

В законопроекте предложили запретить использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард. Соответствующий документ разместили на сайте ВРУ.

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Украинцы будут без салютов

Согласно документу предлагается запретить проведение любых мероприятий с использованием салютов, за исключением сценических пиротехнических изделий, фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума.

В то же время, запрет не распространяется на использование пиротехники ВСУ, Нацполицией и аварийно-спасательными службами.

Такие изменения решили ввести из-за того, что многие украинцы убегали от взрывов, слышали их и были напуганы. Поэтому война – не время для салютов.

Фейерверки пугают украинцев

Во время воздушной тревоги возле Одессы 18 июня люди придумали запустить салют. Однако власти сразу отметили, что к "шутникам" выехала полиция. Фейерверки пустили в селе Крыжановка.

Кроме того, 11 июня во Львове тоже кто-то додумался ночью запустить в небо фейерверки.

Какой штраф за салют

В настоящее время в Украине действует закон об административных правонарушениях, которым предусмотрена ответственность за нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств – штраф от 595 до 1020 гривен.

Кроме того, существует ответственность за нарушение законодательных актов защиты населения от вредного влияния шума и правил соблюдения тишины в населенных пунктах. Для обычных граждан это штраф от 85 до 255 гривен.

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