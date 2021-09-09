В Украине заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: перечень дорог
9 сентября 2021 , 22:48Читати новину українською
Источник:фейсбук Алексея Белошицкого
С 10 сентября на дорогах Полтавской области, а также в Кременчуге, Николаеве, Полтаве, Харькове и Черновцах заработают приборы фиксации правонарушений. Они автоматически будут контролировать соблюдение требований ПДД.
Преимущественно на дорогах разместят приборы "Каскад". Поэтому общее количество камер, автоматически фиксирующих правонарушения, составит 138.
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Где будут камеры
Полтавская область – "Каскад":
- на 324 км+515 автодороги М-03. Направление прибора – Полтава (ограничение скорости 90 км/ч);
- на 319 км+374 автодороги М-03. Направление – Полтава (ограничение скорости 50 км/ч);
- на 30 км+459 автодороги М-22. Направление – Полтава (ограничение скорости 50 км/ч);
Кременчуг
- улица Андрея Ковалева, 17. Направление – улица Казацкая (ограничение скорости 50 км/ч);
- просп. Свободы, 69-А. Направление – улица Родимцева (ограничение скорости 50 км/ч).
Николаев
- проспект Героев Украины, 9-Т. Направление – улица Пушкинская (ограничение скорости 50 км/ч);
- проспект Богоявленский, 140. Направление – в направлении улицы 295-й Стрелковой Дивизии (ограничение скорости 50 км/ч).
Полтава
- улица Великотырновская, 19. Направление – улица Ивана Мазепы (ограничение скорости 50 км/ч);
- улица Героев АТО, 31. Направление – улица Цветочная (ограничение скорости 50 км/ч);
- улица Маршала Бирюзова, 35/14. Направление – улице Квитки Цисык (ограничение скорости 50 км/ч)
Харьков
- проспект Науки, 60-А. Направление – улица Новгородская (ограничение скорости 50 км/ч);
- проспект Науки, 7-В. Направление – улица Бакулина (ограничение скорости 50 км/ч);
- проспект Московский, 86-А. Направление – улица Никитина (ограничение скорости 50 км/ч);
- проспект Льва Ландау, 27. Направление – улица Маршала Федоренко (ограничение скорости 50 км/ч);
- улица Полтавский Шлях, 79. Направление – улица Семинарская (ограничение скорости 50 км/ч);
- Белгородское шоссе, 1. Направление – улица Коммуны (ограничение скорости 50 км/ч).
Черновцы
- Старожучковский Путь, направление – Белорусская (ограничение скорости 50 км/ч);
- Старожучковский Путь. Направление – улица Староконстантиновская (ограничение скорости 50 км / ч);
- улица Винниченко, 116. Направление – улица Степная (ограничение скорости 50 км/ч);
- улица Винниченко, 97. Направление – улица Жасминная (ограничение скорости 50 км/ч).
Обратите внимание! С картой размещения комплексов можно ознакомиться на сайте МВД.