В Украине заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: перечень дорог

9 сентября 2021 , 22:48
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Источник:

фейсбук Алексея Белошицкого

С 10 сентября на дорогах Полтавской области, а также в Кременчуге, Николаеве, Полтаве, Харькове и Черновцах заработают приборы фиксации правонарушений. Они автоматически будут контролировать соблюдение требований ПДД.

Преимущественно на дорогах разместят приборы "Каскад". Поэтому общее количество камер, автоматически фиксирующих правонарушения, составит 138.

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Где будут камеры

Полтавская область – "Каскад":

  • на 324 км+515 автодороги М-03. Направление прибора – Полтава (ограничение скорости 90 км/ч);
  • на 319 км+374 автодороги М-03. Направление – Полтава (ограничение скорости 50 км/ч);
  • на 30 км+459 автодороги М-22. Направление – Полтава (ограничение скорости 50 км/ч);

Кременчуг

  • улица Андрея Ковалева, 17. Направление – улица Казацкая (ограничение скорости 50 км/ч);
  • просп. Свободы, 69-А. Направление – улица Родимцева (ограничение скорости 50 км/ч).

Николаев

  • проспект Героев Украины, 9-Т. Направление – улица Пушкинская (ограничение скорости 50 км/ч);
  • проспект Богоявленский, 140. Направление – в направлении улицы 295-й Стрелковой Дивизии (ограничение скорости 50 км/ч).

Полтава

  • улица Великотырновская, 19. Направление – улица Ивана Мазепы (ограничение скорости 50 км/ч);
  • улица Героев АТО, 31. Направление – улица Цветочная (ограничение скорости 50 км/ч);
  • улица Маршала Бирюзова, 35/14. Направление – улице Квитки Цисык (ограничение скорости 50 км/ч)

Харьков

  • проспект Науки, 60-А. Направление – улица Новгородская (ограничение скорости 50 км/ч);
  • проспект Науки, 7-В. Направление – улица Бакулина (ограничение скорости 50 км/ч);
  • проспект Московский, 86-А. Направление – улица Никитина (ограничение скорости 50 км/ч);
  • проспект Льва Ландау, 27. Направление – улица Маршала Федоренко (ограничение скорости 50 км/ч);
  • улица Полтавский Шлях, 79. Направление – улица Семинарская (ограничение скорости 50 км/ч);
  • Белгородское шоссе, 1. Направление – улица Коммуны (ограничение скорости 50 км/ч).

Черновцы

  • Старожучковский Путь, направление – Белорусская (ограничение скорости 50 км/ч);
  • Старожучковский Путь. Направление – улица Староконстантиновская (ограничение скорости 50 км / ч);
  • улица Винниченко, 116. Направление – улица Степная (ограничение скорости 50 км/ч);
  • улица Винниченко, 97. Направление – улица Жасминная (ограничение скорости 50 км/ч).

 

Обратите внимание! С картой размещения комплексов можно ознакомиться на сайте  МВД.
Автор: Ольга Музика