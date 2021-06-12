В Украине заработал 51 центр вакцинации

В Украине на выходных 12 – 13 июня будет работать 51 центр вакцинации от коронавируса. Пункты открыли в 15 областях и в Киеве.
В центрах вакцинации будут прививать людей, которые записались в лист ожидания вакцинации в приложении или через сайт Дия. Мобильные бригады буду делать укол вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech.
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Где открыли пункты вакцинации
- В Днепропетровской области открыли 13 центров: 12 в Днепре и 1 в Кривом Роге;
- во Львовской области – 8 центров: 3 во Львове, по 1 в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;
- в Одесской области – 7 центров: 4 в Одессе, по 1 в Балте, Черноморске и Измаиле;
- в Полтавской области – 5 центров: по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишных Плавнях;
- в Херсоне – 3 центра;
- в Киевской области – 3 центра: 2 в Белой Церкви, 1 в Броварах;
- в Черновицкой области – 2 центра в Черновцах;
- в Хмельницкой области – 2 центра по 1 в Хмельницком и Каменец-Подольском;
- в Тернополе – 1 центр;
- в Ровно – 1 центр;
- в Виннице – 1 центр;
- в Кропивницкому – 1 центр;
- в Житомире – 1 центр;
- в Черкассах – 1 центр;
- в Харькове – 1 центр.
Главное о COVID-19 в Украине
- По состоянию на 12 июня коронавирусом в Украине заразились 2 222 701 человек одновременно 516 46 заболевших скончались.
- За сутки 11 июня вирус подхватили 1 274 украинцев, 69 пациентов умерли, а 4905 – выздоровели.
- Больше всего новых больных выявили в Киеве – 215.
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