В Украине заработала горячая линия для матерей россиян, чьих детей могли отправить в Украину

Минобороны в 19:00 открыло горячую линию для родных русских военных. Там россияне смогут получить информацию о своих сыновьях, которых отправили воевать против Украины.

По номеру горячей линии россияне смогут узнать, живы ли их родственники. Также родные смогут отправить военным короткое сообщение.

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С сегодняшнего дня с 19:00! Для всех, у кого где-то на Украинской земле потерялся русский солдат,

– сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Номера горячей линии

380894201860,

380894201861,

380894201862.

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