В Украине заработала горячая линия для матерей россиян, чьих детей могли отправить в Украину
26 февраля 2022 , 19:35Читати новину українською
Источник:фейсбук Алексея Резникова
Минобороны в 19:00 открыло горячую линию для родных русских военных. Там россияне смогут получить информацию о своих сыновьях, которых отправили воевать против Украины.
По номеру горячей линии россияне смогут узнать, живы ли их родственники. Также родные смогут отправить военным короткое сообщение.
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С сегодняшнего дня с 19:00! Для всех, у кого где-то на Украинской земле потерялся русский солдат,
– сказал министр обороны Украины Алексей Резников.
Номера горячей линии
- 380894201860,
- 380894201861,
- 380894201862.
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