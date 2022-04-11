В Украине заработало приложение "ТиХто" для проверки подозрительных лиц: как работает
Источник:телеграм СБУ
Украинская компания YouControl и Artellence при поддержке киберспециалистов Службы безопасности Украины создали новое приложение "ТиХто". Оно будет помогать военным, теробороне и полиции отличать подозрительных лиц.
Цель приложения упростить процедуру проверки подозрительных лиц на блокпостах, улицах во время комендантского часа, на входе в укрытие или в других ситуациях.
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Что можно проверить в приложении:
- соответствует ли фото в паспорте действительности, является ли паспорт недействительным и считается ли утраченным;
- находится ли человек в государственном розыске;
- наложены ли на него санкции СНБО и присутствует ли лицо в реестре террористов;
- является ли лицо внесенным в список военных террористов и ДРГ или базы "Миротворец";
- находится ли авто лица в розыске.
В случае выявления с помощью приложения "фактора риска" необходимо немедленно передать эту информацию представителям силовых структур для более тщательной и дополнительной проверки,
– подчеркнули в СБУ.
При этом в ведомстве подчеркнули, что приложение не содержит, не хранит и не передает персональных данных лиц, а работает с информацией из открытых реестров.