Синоптики назвали дату резкого потепления: где будет до +18 градусов

В ближайшие дни в Украине прогнозируют довольно теплую погоду. Ночные морозы не будут донимать. Более того, днем иногда столбики термометра уже даже достигнут +18 градусов.

Когда ждать таких высоких температур и где будет тепло, рассказываем дальше.

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Когда в Украине существенно потеплеет

По прогнозу Укргидрометцентра, 8 марта по всей территории Украины существенно потеплеет. Прохладнее всего будет на Севере, –только до 8 градусов тепла. Между тем, на Западе до +12, на Востоке +14, а на Юге вообще +16.

В четверг станет еще теплее. В части областей уже даже ночью до +8. Днем на Юге +17 градусов. В Первомайске – +18.

Прогноз погоды на 9 марта / Скриншот из Укргидрометцентра

Кстати, о потеплении уже неоднократно предупреждала и Наталья Диденко. Также синоптик отмечала, что по уточненному прогнозу 9 марта теплая воздушная масса в Украине еще задержится.

10-го марта станет ощутимо прохладнее в северных областях, а на юге и в центре ожидается +12...+18 градусов,

– рассказала Наталья Диденко.