Украине нечем ответить России на блокаду Азовского моря

24 июля, Российская федерация задержала болгарский сухогруз EVALUNA и еще четыре иностранных судна. Украина, в свою очередь, пока не может ничем ответить России за фактическую блокаду Азовского моря.

Об этом на совместной пресс-конференции рассказали военные эксперты и представители Госпогранслужбы.

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По их словам, чуть ли не единственная возможность повлиять на агрессора – давить на него в международной плоскости, потому что доступ к Азовскому морю Россия ограничила всем судам, не только украинским, в том числе – кораблям под флагами стран НАТО.

Относительно военной компоненты, то надеяться на значительное усиление ВМС Украины можно разве закупая иностранные военные корабли, и власть пока не спешит инвестировать в Военно-Морской флот.

Командование хочет, но не имеет возможности создать некую группировку на Азове, поскольку крупные корабли туда не смогут пройти через Керченский пролив, а малых катеров, собственно, не хватает и в Черном море. Шесть МБАКов, которые на сегодня приняли в состав ВМС, они не способны, даже, эффективно выполнить те задачи, которые перед ними ставят в Черном море и определенных районах Очакова и Одессы,

– сказал военный эксперт Тарас Чмут.

Напомним, 8 июля береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ перехватила в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся из Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко со своей стороны заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает свое военное присутствие и благодаря его дерзким действиям ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.