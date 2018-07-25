Україна немає чим відповісти Росії на блокаду Азовського моря
24 липня, Російська федерація затримала болгарський суховантаж EVALUNA і ще чотири іноземні судна. Україна, в свою чергу, наразі не може нічим відповісти Росії за фактичну блокаду Азовського моря.
Про це на спільній прес-конференції розповіли воєнні експерти та представники Держприкордонслужби.
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За їхніми словами, трохи не єдина можливість повпливати на агресора – тиснути на нього у міжнародній площині, бо доступ до Азовського моря Росія обмежила усім суднам, не лише українським, в тому числі – кораблям під прапорами країн НАТО.
Щодо військової компоненти, то сподіватись на значне посилення ВМС України можна хіба закуповуючи іноземні військові кораблі, та влада поки не поспішає інвестувати у Військово-Морський флот.
Командування хоче, але не має можливості створити якесь угрупування на Азові, оскільки великі кораблі туди не зможуть пройти через Керченську протоку, а малих катерів, власне, не вистачає й у Чорному морі. Шість МБАКів, які на сьогодні прийняли до складу ВМС, вони не здатні, навіть, ефективно виконати ті завдання, які перед ними ставлять у Чорному морі та визначених районах Очакова та Одеси,
– сказав воєнний експерт Тарас Чмут.
Нагадаємо, 8 липня берегова охорона прикордонної служби ФСБ РФ перехопила в Азовському морі 7 торговельних суден, які прямували з Бердянська і Маріуполя. Президент України Петро Порошенко зі свого боку заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує свою військову присутність і завдяки її зухвалим діям погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.
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