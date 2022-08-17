Украинец увидел сине-желтое знамя на доме американца и решил отблагодарить: щемящее видео

В сети появилось милое видео, как украинец увидел флаг Украины на доме американца и подошел поблагодарить его за поддержку.

Юноша Александр родом из Киева увидел на американском доме украинский флаг и подошел к хозяевам, чтобы отблагодарить, прихватив с собой фрукты.

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Юноша решил отблагодарить за поддержку Украины фруктами

На крыльце дома сидела хозяйка. Услышав рассказ украинца, она быстро позвала своего мужа. Они разговорились. Украинец искренне поблагодарил американцев за поддержку и решил угостить их фруктами.

Но история на этом не кончилась. Хозяин дома, американец Раймонд, рассказал, что его сосед тоже украинец. Он разделит фрукты с ним.

Сосед подошел и оказалось, что он хорошо общается на украинском языке. Его зовут Зиновий, однако в Штатах его называют просто – Зен.

После этого американские хозяева дома просто так не отпустили парня.

Парня пригласили на ужин

Раймонд и его жена сказали, что парень обязательно должен оставить свой телефонный номер, поскольку его хотят пригласить на ужин. Все видео Александр не мог сдержать эмоций. Он радовался и любовался простотой и чистосердечием хозяев дома.

Отметим, что это видео могло быть снято и раньше. Однако это очень милая история о человечности и безграничной благодарности.

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