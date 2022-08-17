Юнак Олександр родом із Києва побачив на американському будинку український прапор та підійшов до господарів, щоб віддячити, прихопивши з собою фрукти.

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Юнак вирішив віддячити за підтримку України фруктами

На ґанку будинку сиділа господиня. Почувши розповідь українця, вона швидко покликала свого чоловіка. Вони розговорилися. Українець щиро подякував американцям за підтримку і вирішив пригостити їх фруктами.

Але історія на цьому не закінчилась. Господар будинку, американець Раймонд, розповів, що його сусід також українець. Тож він розділить фрукти із ним.

Сусід підійшов і виявилось, що він гарно спілкується українською мовою. Його звати Зиновій, проте в Штатах його називають просто – Зен.

Після цього американські господарі будинку просто так не відпустили хлопця.

Хлопця запросили на вечерю

Раймонд та його дружина сказали, що хлопець обов'язково має залишити свій номер телефону, оскільки його хочуть запросити на вечерю. Усе відео Олександр не міг стримати емоцій. Він радів та милувався простості та щиросердності господарів будинку.

Зауважимо, що це відео могло бути зняте й раніше. Проте це дуже мила історія про людяність та безмежну вдячність.

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