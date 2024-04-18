Гражданина Украины обвинили в том, что он незаконно переместил товар через границу Евразийского экономического союза. Так, речь идет о надувном матрасе.

Смотрите также Не отстает от Путина: у Лукашенко нашли роскошную резиденцию на берегу водохранилища

Что известно о деле

Как указано в материалах дела, утром, 17 марта, мужчина приплыл из Украины в Беларусь на надувном матрасе Intex, стоимость которого составляет 25 белорусских рублей. Он двигался по руслу реки Днепр и причалил возле населенного пункта в 3 километрах к востоку от поселка Брагин, где его и задержали.

Гомельская таможня составила административный протокол на гражданина Украины, ведь он, как говорится в документе, незаконно переместил товар через границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест.

Известно, что на суд правонарушитель не явился. Поэтому, его заочно оштрафовали на 400 белорусских рублей, а матрас конфисковали. По данным следствия, мужчина не работает и проживает в Украине. По состоянию на сейчас его дальнейшая судьба неизвестна.

Заметим, что после развертывания Россией полномасштабной войны против Украины, наше правительство закрыло все пункты пропуска на границе с Беларусью. После вывода российских войск из Киевской и Черниговской областей между странами работает только один пограничный пункт в Волынской области. С его помощью в Украину возвращаются украинцы, которых незаконно вывезли в Россию.

Ситуация на границе с Беларусью: последние новости