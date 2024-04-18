Громадянина України звинуватили у тому, що він незаконно перемістив товар через кордон Євразійського економічного союзу. Так, йдеться про надувний матрац.

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Що відомо про справу

Як зазначено у матеріалах справи, вранці, 17 березня, чоловік приплив з України до Білорусі на надувному матраці Intex, вартість якого складає 25 білоруських рублів. Він рухався по річищу річки Дніпро та причалив біля населеного пункту за 3 кілометри на схід від селища Брагін, де його і затримали.

Гомельська митниця склала адміністративний протокол на громадянина України, адже він, як йдеться в документі, незаконно перемістив товар через кордон Євразійського економічного союзу поза визначеними законодавством місцями.

Відомо, що на суд правопорушник не з'явився. Тому, його заочно оштрафували на 400 білоруських рублів, а матрац конфіскували. За даними слідства, чоловік не працює та проживає в Україні. Станом на зараз його подальша доля невідома.

Зауважимо, що після розгортання Росією повномасштабної війни проти України, наш уряд закрив усі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Після виведення російських військ із Київської та Чернігівської областей між країнами працює лише один прикордонний пункт у Волинській області. За його допомогою до України повертаються українці, яких незаконно вивезли до Росії.

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