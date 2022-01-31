Украинец пытался вывезти в оккупированный Крым боеприпасы

31 января 2022 , 17:08
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Источник:

ГПСУ

Украинец 30 января хотел провести в оккупированный Крым патроны. Его задержали во время прохождения КПВВ "Каланчак".

Пограничники осмотрели вещи мужчины и нашли 5 патронов калибра 7,62 миллиметра и гильзу.

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Мужчиной будет заниматься полиция

Далее украинца передали в правоохранительные органы. Усматривают нарушение по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Проводят следственные действия.

Кстати, похожий случай был в начале года. Пограничники Львовского отряда 2 января нашли патроны у мужчины, который хотел пересечь границу с Польшей. Он прятал их в бардачке машины.

Краденое оружие из Крыма нашли в Авдеевке

В октябре 2021 года в Авдеевке в гараже нашли целый арсенал оружия:

  • 60 гранат Ф-1,
  • 36 гранат РГД,
  • более 100 мин,
  • 10 ручных противотанковых гранатометов,
  • установку противотанковой управляемой ракеты,
  • почти 14 тысяч патронов различного калибра.

Оказалось, что вооружение вывезли из оккупированного Крыма. Оно было краденым. Впоследствии весь арсенал передали на экспертизу.

Автор: Ольга Музика