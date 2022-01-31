Украинец пытался вывезти в оккупированный Крым боеприпасы

Украинец 30 января хотел провести в оккупированный Крым патроны. Его задержали во время прохождения КПВВ "Каланчак".

Пограничники осмотрели вещи мужчины и нашли 5 патронов калибра 7,62 миллиметра и гильзу.

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Мужчиной будет заниматься полиция

Далее украинца передали в правоохранительные органы. Усматривают нарушение по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Проводят следственные действия.

Кстати, похожий случай был в начале года. Пограничники Львовского отряда 2 января нашли патроны у мужчины, который хотел пересечь границу с Польшей. Он прятал их в бардачке машины.

Краденое оружие из Крыма нашли в Авдеевке

В октябре 2021 года в Авдеевке в гараже нашли целый арсенал оружия:

60 гранат Ф-1,

36 гранат РГД,

более 100 мин,

10 ручных противотанковых гранатометов,

установку противотанковой управляемой ракеты,

почти 14 тысяч патронов различного калибра.

Оказалось, что вооружение вывезли из оккупированного Крыма. Оно было краденым. Впоследствии весь арсенал передали на экспертизу.