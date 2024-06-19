В Болгарии задержали украинца, который шпионил за крупнейшей ТЭС страны

В Болгарии 19 июня задержали 23-летнего украинца. Он шпионил за крупнейшей теплоэлектростанцией страны "Марица-Восток 2".

В то же время заместитель городского прокурора Христо Крастев заявляет, что это не является угрозой для безопасности страны. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента, а украинца задержали.

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В Болгарии украинец шпионил за крупнейшей ТЭС

19 июня в Болгарии задержали 23-летнего гражданина Украины, который шпионил за крупнейшей ТЭС "Марица-Восток 2". Во время обысков у него обнаружили дроны, мобильные телефоны, фотоаппараты, многочисленные сим-карты и карты памяти.

Как сообщил Крастев, украинца обвинили в сборе сведений, составляющих государственную тайну, с целью предоставления их иностранному государству.

Сейчас готовятся экспертизы, чтобы установить, действительно ли он фотографировал и какие фотографии стратегического объекта, поскольку ТЭЦ "Марица-Восток 2" по постановлению Совмина является стратегическим объектом,

– заявил прокурор.

Мужчину задержали на 72 часа. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Дело рассматривает Софийский городской суд.

На ТЭС "Марица-Восток 2" в 2019 году произошел масштабный пожар. Так, на 8 блоке во время ремонтных работ вспыхнула часть дымовой трубы сероочистной установки.

В то же время в сети отмечают, что необходимо также подтвердить, действительно ли шпион является гражданином Украины, и занимался ли он шпионской деятельностью вообще. Задержанного 23-летнего мужчину уже допросили, и следователи проверяют все данные.