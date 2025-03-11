Украинский военный в Венеции спас жизнь мальчику, которого ранили ножом

Украинский военный поехал в отпуск в Италию. В Венеции он наткнулся на инцидент, когда ножом ранили парня, на оказал ему необходимую помощь.

У украинца под рукой оказалась аптечка и турникеты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военного в X.

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Что известно о героическом поступке украинского военного в Венеции

Украинский военный поехал в Италию на отпуск. Посещая Венецию, гуляя по улочкам, он случайно оказался неподалеку, когда молодого парня кто-то ранил ножом и тот истекал кровью.

К счастью, у украинца под рукой была аптечка и турникеты, что позволило ему оказать первую помощь и остановить кровотечение. Медики прибыли на место только позже.

Если бы украинского военного не было рядом, парень мог так и не получить экстренной помощи, не говоря уже, что аптечки с турникетами могло поблизости не быть.

Как уточняют в издании Corriere del Veneto, в историческом центре Венеции произошла стычка между туристами. По данным журналистов, двое мужчин начали дергать друг друга. Один из них достал нож и начал наносить удары противнику по руке и ноге.

Раненый мужчина, который до того держал противника, отпустил его, прошел несколько метров и упал.

Повезло мальчику, что я был рядом с аптечкой и турникетами, до приезда "скорой" уже (бы истек кровью, – 24 Канал),

– отметил военный.