В горах заблудился 40-летний украинец: его разыскивают румынские спасатели

Румынская горная спасательная служба SPJ Salvamont Maramureș 20 апреля начала поисковую операцию в отношении гражданина Украины, который исчез в горном массиве Мармаросы. Он исчез уже несколько дней назад.

Инцидент произошел на перевале Поп Иван Мармарошский с румынской стороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду", что ссылается на заявление спасателей.

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Что известно об исчезновении украинца в Карпатах

40-летний украинец уже несколько дней находится на перевале Поп Иван Мармарошский со стороны Румынии.

Украинец позвонил по номеру 112 с просьбой о помощи, утверждая, что не может ориентироваться на местности, не имеет запасов пищи и воды,

– говорят спасатели.

Мужчине посоветовали остаться на месте, после чего на поиски отправилась первая группа быстрого реагирования SPJ Salvamont Maramures.

Напомним, Иштван Цап из Ужгорода совершил экстремальный поход в Карпаты, пройдя 60 километров по Черногорскому хребту без палатки и термоодеяла. Он поднялся на Говерлу ночью в условиях сильного ветра и метели.