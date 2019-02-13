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      Украинец, который вместе с британской экспедицией покорил Антарктиду

      НАШИ.Первые 75 Читати новину українською

      Простому парню из полтавского села Антону Омельченко удалось попасть в компанию британских аристократов и побывать в Новой Зеландии и Антарктиде. Украинец вместе с выдающимся Робертом Скоттом покорил Южный полюс.

      Антон Омельченко во Владивостоке познакомился с родственником выдающегося британца Роберта Скотта, который приехал туда вместе с директором конного завода.

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      Тогда Роберт Скотт готовил экспедицию для покорения Южного полюса. Для службы нужны были хорошие лошади и ездовые собаки, поэтому отважный покоритель полярных широт отправил своего помощника, который должен был отобрать 20 выносливых маньчжурских пони.

      Антон Омельченко
      Конюх Антон Омельченко готовит для животных

      Его помощник порекомендовал украинца Антона Омельченко в состав экспедиции. Вскоре он и его пони направлялись в Новую Зеландию, а по ту сторону континента к ним спешил корабль "Терра Нова" с остальными членами команды.

      Команда состояла из 33-х членов, где за каждым были четко закреплены обязанности. Во время путешествия украинец подружился с кавалерийским офицером, ветераном англо-бурской войны –Лоуренсом Отсом. Когда отмечали день зимнего солнцестояния, они вместе со всей командой выпили пунша, а потом вдвоем танцевали до изнеможения.

      Оутс познакомился с конюхом Антоном Омельченко, который едва говорил по-английски и страдал от приступов меланхолии. Украинец был суеверным нервным персонажем, тяжело работал в конюшнях, но удивительно комфортно чувствовал себя на мысе Эванса. Хотя эти двое были из разных миров, они развили уважение друг к другу,
      – говорится в одной из биографий Оутса.

      Роберт Скотт в дневнике называет 28-летнего украинца "замечательным маленьким человеком". Вспоминает, что тот не любил полярных ночей и панически боялся фосфоресценции морской воды – он верил, что там плавают демоны, а также приносил им жертвы, бросая в волны сигареты.

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      Уже с первых дней базирования на Антарктиде стало понятно, что британцы переоценили ловкость лошадей. Снег был настолько зыбучим, что животные в нем вязли. Омельченко должен был следовать до конца ледника Росса – а это 245 миль. На самом деле им удалось преодолеть только половину пути. Поэтому украинцу приказали вернуться. А там, где не могли пройти кони, люди впрягали себя в сани и продолжали путь.

      Омельченко
      Антон Омельченко стрижет старшего офицера британского флота

      Пятерка таки дошла до Южного полюса, но увидела там флаг Норвегии. Амундсен опередил Скотта на 5 недель. Они сделали фото на фоне норвежского флага и двинулись назад истощены физически и морально опустошены. Ни один из них так и не добрался до корабля. Несмотря на это, часть спасенных членов экипажа станут героями. Впоследствии, королева Великобритания вручит им медали и назначит пенсию.

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      О жизни Антона Омельченко после Антарктиды известно немного: он вернулся в родное село к родителям и стал почтальоном. Позже в 2000 году украинские полярники найдут его внука Виктора и пригласят на станцию ​​Вернадского.

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      Теги: Великобритания История НАШИ.Первые
      Источник: 24 канал
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