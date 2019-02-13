Украинец, который вместе с британской экспедицией покорил Антарктиду

Простому парню из полтавского села Антону Омельченко удалось попасть в компанию британских аристократов и побывать в Новой Зеландии и Антарктиде. Украинец вместе с выдающимся Робертом Скоттом покорил Южный полюс.

Антон Омельченко во Владивостоке познакомился с родственником выдающегося британца Роберта Скотта, который приехал туда вместе с директором конного завода.

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Тогда Роберт Скотт готовил экспедицию для покорения Южного полюса. Для службы нужны были хорошие лошади и ездовые собаки, поэтому отважный покоритель полярных широт отправил своего помощника, который должен был отобрать 20 выносливых маньчжурских пони.



Конюх Антон Омельченко готовит для животных

Его помощник порекомендовал украинца Антона Омельченко в состав экспедиции. Вскоре он и его пони направлялись в Новую Зеландию, а по ту сторону континента к ним спешил корабль "Терра Нова" с остальными членами команды.

Команда состояла из 33-х членов, где за каждым были четко закреплены обязанности. Во время путешествия украинец подружился с кавалерийским офицером, ветераном англо-бурской войны –Лоуренсом Отсом. Когда отмечали день зимнего солнцестояния, они вместе со всей командой выпили пунша, а потом вдвоем танцевали до изнеможения.

Оутс познакомился с конюхом Антоном Омельченко, который едва говорил по-английски и страдал от приступов меланхолии. Украинец был суеверным нервным персонажем, тяжело работал в конюшнях, но удивительно комфортно чувствовал себя на мысе Эванса. Хотя эти двое были из разных миров, они развили уважение друг к другу,

– говорится в одной из биографий Оутса.

Роберт Скотт в дневнике называет 28-летнего украинца "замечательным маленьким человеком". Вспоминает, что тот не любил полярных ночей и панически боялся фосфоресценции морской воды – он верил, что там плавают демоны, а также приносил им жертвы, бросая в волны сигареты.

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Уже с первых дней базирования на Антарктиде стало понятно, что британцы переоценили ловкость лошадей. Снег был настолько зыбучим, что животные в нем вязли. Омельченко должен был следовать до конца ледника Росса – а это 245 миль. На самом деле им удалось преодолеть только половину пути. Поэтому украинцу приказали вернуться. А там, где не могли пройти кони, люди впрягали себя в сани и продолжали путь.



Антон Омельченко стрижет старшего офицера британского флота

Пятерка таки дошла до Южного полюса, но увидела там флаг Норвегии. Амундсен опередил Скотта на 5 недель. Они сделали фото на фоне норвежского флага и двинулись назад истощены физически и морально опустошены. Ни один из них так и не добрался до корабля. Несмотря на это, часть спасенных членов экипажа станут героями. Впоследствии, королева Великобритания вручит им медали и назначит пенсию.

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О жизни Антона Омельченко после Антарктиды известно немного: он вернулся в родное село к родителям и стал почтальоном. Позже в 2000 году украинские полярники найдут его внука Виктора и пригласят на станцию ​​Вернадского.