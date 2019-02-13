Українець, який разом з британською експедицією підкорив Антарктиду

Простому хлопцеві з полтавського села Антону Омельченку вдалось потрапити в компанію британських аристократів та побувати в Новій Зеландії й Антарктиді. Українець разом з видатним Робертом Скоттом підкорив Південний полюс.

Антон Омельченко у Владивостоці познайомився з родичем видатного британця Роберта Скотта, який приїхав туди разом із директором кінного заводу.

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Тоді Роберт Скотт саме готував експедицію для підкорення Південного полюсу. Для відправи потрібні були добрі коні та їздові собаки, тому відважний підкорювач полярних широт відправив свого помічника, який мав відібрати 20 витривалих маньчжурських поні.



Конюх Антон Омельченко готує для тварин

Його помічник порекомендував українця Антона Омельченка до складу експедиції. Незабаром він та його поні прямували до Нової Зеландії, а по той бік континенту до них поспішав корабель "Терра Нова" з рештою членів команди.

Команда складалася з 33-ьох членів, де за кожним були чітко закріплені обов'язки. Під час подорожі українець потоваришував з кавалерійським офіцером, ветераном англо-бурської війни – Лоуренсом Оутсом. Коли відзначали день зимового сонцестояння, вони разом з усією командою випили пуншу, а потім удвох танцювали до знемоги.

Оутс познайомився з конюхом Антоном Омельченком, який ледве говорив англійською та потерпав від нападів меланхолії. Українець був забобонним нервовим персонажем, тяжко працював у стайнях, але напрочуд комфортно почувався на мисі Еванса. Хоч ці двоє були з різних світів, вони розвинули повагу один до одного,

– написано в одній з біографій Оутса.

Роберт Скотт у щоденнику називає 28-річного українця "чудовою маленькою людиною". Згадує, що той не любив полярних ночей і панічно боявся фосфоресценції морської води – він вірив, що там плавають демони, і навіть приносив їм жертви, кидаючи у хвилі цигарки.

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Уже з перших днів базування на Антарктиді стало зрозуміло, що британці переоцінили вправність коней. Сніг був настільки сипучий, що тварини у ньому грузнули. Омельченко мав прямувати до кінця льодовика Росса – а це 245 миль. Насправді їм вдалося здолати лише половину шляху. Тому українцеві наказали повернутись. А там, де не могли пройти коні, люди впрягали себе у сани та продовжували шлях.



Антон Омельченко стриже старшого офіцера британського флоту

П'ятірка таки дійшла до Південного полюсу, але побачила там прапор Норвегії. Амундсен випередив Скота на 5 тижнів. Вони зробили фото на фоні норвезького прапора і рушили назад виснажені фізично та морально спустошені. Жоден із них так і не добрався до корабля. Попри те, частина врятованих членів екіпажу стане героями. Згодом, королева Великобританія вручить їм медалі та призначить пенсію.

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Про життя Антона Омельченка після Антарктиди відомо небагато: він повернувся у рідне село до батьків та став листоношею. Пізніше у 2000 році українські полярники розшукають його внука Віктора і запросять на станцію Вернадського.