В Италии украинка выиграла в лотерею полмиллиона евро

В итальянском городе Авеллино украинка приобрела лотерейный билет в табачном магазине. В итоге она выиграла 500 тысяч евро.

Событие произошло 22 февраля. 50-летняя женщина приобрела лотерейный билет прямо перед самым закрытием магазина.

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Украинка выиграла в лотерею полмиллиона евро

Как рассказал владелец магазина, женщина купила билет, поцарапала его и выиграла 500 000 евро. Она попросила это проверить.

Женщина не могла поверить в это, и после того, как я несколько раз подтвердил ей, что она выиграла, она поцеловала и обняла нас! Она была очень счастлива,

– отметил владелец магазина.

По его словам, самым большим выигрышем в его магазине ранее была сумма в 240 тысяч евро из лотерейного билета стоимостью 2 евро.

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