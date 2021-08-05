"Положительный" тест на COVID-19 и плен в отеле: история "отдыха" украинки в Турции

Украинская туристка Ярина Брунарская прилетела на отдых в Турцию. Неприятные приключения девушки начались еще в аэропорту, дальше был "положительный" результат теста на коронавирус, а также отказ отеля допускать ее к врачам и полиции.

Ярина Брунарская 3 августа прилетела в аэропорт Анталии. Девушка имела при себе отрицательный тест на коронавирус, датированный 2 августа. По ее словам, после получения багажа неизвестная работница аэропорта начала задавать ей много вопросов.

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ПЦР-тест в условиях антисанитарии

Работница сделала небольшой допрос о том, в какой отель мы идем, откуда мы прилетели и на какой срок времени,

– рассказала Ирина.

После этого женщина настояла, чтобы украинка повторно сделала ПЦР-тест, однако происходило это в условиях антисанитарии. "Лаборанты были без перчаток, использовали для забора материала из разных сред одну и ту же палочку", – добавила девушка.

Такую же процедуру провели и 2 другим туристам, которые были с Брунарской. Однако подписали только одну пробирку, 2 другие остались безымянными, в том числе и Ирины.

"Положительный" результат теста на коронавирус

Вечером 3 августа, как рассказала украинка, в ее номер пришли работники отеля и сообщили о якобы положительном результате теста на COVID-19 "показав тест только с телефона одного работника за секунду".

Девушка в ответ спросила, может ли она пройти тест повторно. На что получила утвердительный ответ. Она попросила привести в отель консула и врачей.

"Однако никого мне так и не привели, хотя и говорили, что эти люди в дороге и будут с минуты на минуту", – продолжила Ирина.

Пребывание в изоляторе и "лечение"

Далее ее поместили в первый изолятор. "В нем я нашла разбросанные в мусорных ведрах и на полу использованные палочки для забора материала", – поделилась девушка. После этого был другой изолятор.

Украинке сначала сообщили, что пребывание в изоляторе бесплатное, однако это оказалось ложью.

"Персонал отеля без медицинского образования принес мне "лекарство". Его я должна была принимать 5 раз в день", – отметила девушка. От своего юриста Ярина узнала, что и лекарства, и пребывание на карантине платные. Стоимость таблеток составляла 135 долларов (примерно 3600 гривен). Однако об этом туристке тоже не сообщили.



Антисанитария в изоляторе / Скриншот из сториз Ярины Брунарской

Реакция страховой компании

Девушка обращалась в страховую компанию, однако там на ее сообщения не отвечали: "Эти люди читали мои сообщения и игнорировали, на связь не выходили тогда, когда мне была нужна помощь и информация об оплате".

По последней информации, страхование покроет только госпитализацию, а не пребывание на карантине. Всеми вопросами занимались не агенты, а подруга мамы Ирины, которая живет с мужем в Турции.

Отель отказал полиции в госпитализации девушки

Украинка также рассказала, что в отель приходила полиция, которая требовала госпитализировать девушку, "потому что обнаружила грубую ошибку при проведении теста". Однако отель отказался: "Полиция предложила вызвать хотя бы врачей из отеля на осмотр ко мне – отказ".

Лишь 4 августа вечером девушке принесли напечатанный тест на коронавирус. Юрист украинки узнал, что такое случилось не только с Ириной Брунарской.

Жертва такой ситуации не я одна. Туристы бежали через окна и балконы отелей, чтобы провести тест в больнице. Больные резко становились здоровыми,

– написала девушка.

А гостиницы в таких случаях выписывали штрафы за нарушение самоизоляции, а тогда аннулировали их.

Неизменная позиция отеля касаемо тестов

Сейчас Ярине предлагают провести повторный тест на COVID-19, только в отеле их же врачом. На такое украинка соглашаться не планирует: "Ведь именно отель заинтересован в том, чтобы "больной" оставался как можно дольше и оплачивал дорогое пребывание и лекарство".

Девушка предостерегает других туристов, чтобы они не попали в похожую ловушку. Ситуация с ней произошла в гостинице Sherwood Suites Resort.

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