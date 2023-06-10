В настоящее время военная защищает украинские земли от российских оккупантов. Сама украинка к своему участию в российском шоу относится с юмором.
Смотрите также Экснардеп Чорновил оскорбил главу медслужбы "Волков Да Винчи" Михайлову: военная ответила
Украинская военная побеждала в шоу "Самый умный"
Военнослужащая в своем твиттере опубликовала сообщение, где отметила, что в прошлом становилась победительницей шоу "Самый умный". В качестве доказательства она прикрепила скриншот, который взяла из видео этого шоу в ютубе.
Сорочинская дважды побеждала в шоу "Самый умный" / Фото с твиттера babkazistvolom
Военная отметила, что принимала участие в "Самых умных", когда ей еще было 12 лет. Она отметила, что никогда бы не подумала, что после победы в российском шоу дважды пойдет на войну уничтожать оккупантов.
Мы с ребятами как-то в блиндаже под Водяным смотрели "Самый умный" (видео с ее участием - 24 Канал) и думали, как я докатилась до такой жизни,
– сказала военная.
В заключение она отметила, что еще в прошлом ничего хорошего не увидела в Тине Канделаки. Кроме этого, после этого сообщения на военную подписалось довольно много пользователей твиттера.
Какая позиция Тины Канделаки о войне России против Украины
- Российская телеведущая Тина Канделаки с начала полномасштабного вторжения России в Украину ведет достаточно активную пропагандистскую деятельность. В частности, она распространяет ложную информацию о войне в нашей стране через свои медийные каналы.
- Кроме этого, она вызывающе обвиняла украинские власти в том, что они "не смогли приблизить Украину к гражданскому миру". Она также поддерживала украинского беглого президента Виктора Януковича.
- В конце концов украинский прокуратор инициировал процесс объявления Тины Канделаки в международный розыск. Теперь, если она пересечет границу других государств, ее должны задержать компетентные органы и экстрадировать в Украину.