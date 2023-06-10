Наразі військова захищає українські землі від російських окупантів. Сама українка до своєї участі в російському шоу ставиться з гумором.

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Українська військова перемагала в шоу “Найрозумніший”

Військовослужбовиця у своєму твітері опублікувала допис, де зазначила, що в минулому ставала переможницею шоу "Найрозумніший". Як доказ, вона прикріпила скриншот, який взяла з відео цього шоу в ютубі.



Сорочинська двічі перемагала в шоу "Найрозумніший" / Фото з твітера babkazistvolom

Військова зазначила, що брала участь у "Найрозумнішому", коли їй ще було 12 років. Вона зазначила, що ніколи б не подумала, що після перемог в російському шоу у Москві, двічі піде на війну знищувати окупантів.

Ми з хлопцями якось в бліндажі під Водяним дивилися "Найрозумніший" (відео з її участю – 24 Канал) і думали, як я докотилася до такого життя,

– сказала військова.

Наостанок вона зазначила, що ще в минулому нічого гарного не побачила в Тіні Канделакі. Крім цього, після цього допису на військову підписалося доволі багато користувачів твітера.

Яка позиція Тіни Канделакі про війну Росії проти України