Украинка побила автобус в Польше: все из-за водителя, который заставлял ее надеть маску
14 октября 2021 , 18:37Читати новину українською
Источник:полиция города Груец
На просьбу надеть маску в транспорте 33-летняя женщина настолько агрессивно отреагировала, что на место вызвали полицию. Именно правоохранители уже усмиряли украинку.
Такую информацию обнародовала местная полиция. Теперь женщине грозит наказание за повреждение автобуса.
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Не хотела надевать маску
На автовокзале города Груец водитель попросил украинку, чтобы та надела маску. Если не хочет – чтобы вышла из салона. Однако женщина просто разозлилась и начала бить автобус.
Украинке грозит до 5 лет заключения. Также, скорее всего, она будет вынуждена заплатить штраф за повреждение чужого имущества в размере 2 тысяч злотых.
Другие ситуации с масками
- В Днепре мужчина выстрелил в человека, потому что тот не хотел надевать маску.
- В то же время в супермаркете Киева женщина не хотела надевать маску, аргументировав это тем, что "она красивая".
- Женщина устроила похожий скандал в Харькове во время посадки на борт самолета.