Украинку почти год подвергали карательной психиатрии за отказ от гражданства России

Украинку, которую вывезли в государство-агрессор, чуть ли не пытали в российской психушке. Оккупанты отправили женщину туда из-за отказа сообщать о себе сведения.

В мае 2022 года жительницу Харькова Ирину вывезли на автобусе в Белгород. Там она попала в пункт временного содержания. Об этом рассказал правозащитник Алексей Прянишников.

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Как Ирина оказалась в психушке

В медицинских документах указано, что женщина приехала в Белгород к родственникам. Однако она отмечает, что родных у нее там не было. Ирина отказалась сообщать о себе сведения. Поэтому оккупанты направили ее в Белгородскую психиатрическую больницу.

Отказ сообщать о себе сведения не является основанием для помещения в психбольницу. Но, к сожалению, это уже не первый подобный случай в моей практике,

– говорит Прянишников.

В Белгороде Ирина пробыла до 10 августа 2022 года, а затем женщину перевели в Саратовскую область – в психбольницу Энгельса.

Женщину "накачивали" препаратами

По словам правозащитника, российские врачи давали женщине галоперидол. Такой нейролептик применяют в лечении шизофрении еще с советских времен. Прянишников добавил, что весь цивилизованный мир считает его вредным препаратом, имеющим много побочных эффектов.

У Ирины не было украинских документов. Поэтому россияне неоднократно шантажировали ее выпиской из психбольницы в обмен на получение российского гражданства. Женщина отказывалась.

Сын Ирины искал ее почти пол года

Сын Ирины в течение 5 месяцев искал мать. В сентябре 2022 года ему удалось обнаружить ее в больнице в Энгельсе. Сам выехать он не смог из-за военного положения.

21 февраля правозащитнику удалось добиться свидания с Ириной в психбольнице. Врачи не обрадовались визиту правозащитника, даже консультировались с миграционным подразделением МВД, но до обеда отпустили Ирину.

Уже к вечеру 23 февраля Ирина была в Харькове, где встретилась с сыном после 10 месяцев разлуки.