Украинская агентура проникла в российское военное и политическое руководство
Источник:Coffee or Die
Украина имеет широкую агентурную сеть в России, включая даже кабинеты Кремля. Украинская разведка передает много важной информации о намерениях россиян.
Благодаря разведке ВСУ попали в "Орск" в нужный момент
Об этом рассказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Буданов привел пример, как украинские военные успешно использовали информацию разведки.
Кстати Путин может попытаться навязать Украине корейский сценарий, – глава разведки Буданов
Речь идет об уничтожении в порту Бердянска вражеского десантного корабля "Орск". Благодаря разведывательным данным ВСУ попали по кораблю в нужный момент.
Ракета ударила в тот самый момент, когда к кораблю подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами,
– сказал Кирилл Буданов.
Украина имеет источники в администрации Путина
Как говорится в сообщении, украинцам удалось проникнуть во многие сектора российского военного, политического и финансового руководства.
Генерал Буданов заявил, что наличие агентов в руководстве России, в том числе в администрации Путина, является чрезвычайно полезным для Украины.
Сообщается, что агентурная разведка Украины усилена возможностями киберразведки. По словам Буданова, киберразведка дает глубокое понимание военных планов России.
"Мы достигли значительного прогресса в киберразведке", – сказал начальник ГУР МО Украины. Кроме информации о российских военных, Украина смогла "очень хорошо увидеть оборот российских денег".
Мы также знаем, что происходит в топливной сфере России и отслеживаем все инновации вооружения,
– резюмировал Буданов.
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