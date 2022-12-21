"Это похоже на охоту": в ВСУ рассказали, как работает украинская аэроразведка после 24 февраля

Комвзвода одной из разведрот ВСУ рассказал, как беспилотники облегчили работу аэроразведки. Также стало известно, как она работает после 24 февраля.

Враг, с которым часто сталкиваются наши защитники на запорожском направлении – это мобилизованные боевики "ЛДНР" и российские штурмовики. Об этом информирует 24 канал.

Обратите внимание Это может быть очень скоро, – "Аэроразведка" об ударах дронами по российским объектам

Как работает украинская аэроразведка в Запорожской области

Военный с позывным Фауст рассказал о враге, с которым его подразделение сталкивается на запорожском направлении: мобилизованные боевики "ЛДНР" и российские штурмовики. Работа последних чувствуется особенно остро – в частности, качественная контрбатарейная борьба: украинские пилоты БПЛА попадают под обстрелы постоянно.

Подразделение Фауста помогло артиллерии уничтожить несколько десятков единиц российской техники. По словам военного, подсчет уничтоженного личного состава противника не ведет.

Также командир рассказал о том, как появление дронов на вооружении украинской армии изменило характер боевых действий. Так, еще в 2015 году для корректировки огня артиллерии разведчик должен был пойти на минус (так военные между собой называют позиции противника). Разведподразделения ходили на передний край, постоянно подвергая себя опасности. Теперь эти роли исполняют беспилотники.

Ты исследуешь цель, ведешь ее. Это больше похоже на охоту,

– подчеркнул Фауст.

Как работает украинская аэроразведка / Скриншоты

Как беспилотники изменили работу аэроразведки – смотрите видео здесь.

Напомним, что украинские воины каждый день ведут аэроразведку, чтобы обнаружить и уничтожить врага. 24 канал вместе с защитниками сходил на боевое задание, чтобы показать вам уникальные кадры работы наших воинов.