Ворог, з яким часто стикаються наші захисники на запорізькому напрямку – це мобілізовані бойовики "ЛДНР" та російські штурмовики. Про це інформує 24 канал.

Зверніть увагу Це може бути дуже скоро, – "Аеророзвідка" про удари дронами по російських об’єктах

Як працює українська аеророзвідка на Запоріжжі

Військовий з позивним Фауст розповів про ворога, з яким його підрозділ стикається на запорізькому напрямку: це мобілізовані бойовики ЛДНР та російські штурмовики. Робота останніх відчувається особливо гостро – це, зокрема, якісна контрбатарейна боротьба: українські пілоти БПЛА потрапляють під обстріли постійно.

Підрозділ Фауста допоміг артилерії знищити кілька десятків одиниць російської техніки. За словами військового, підрахунок знищеного особового складу противника він не веде.

Також командир розповів про те, як поява дронів на озброєнні української армії змінила характер бойових дій. Так, ще у 2015 році для коригування вогню артилерії розвідник мав піти на мінус (так військові між собою називають позиції противника). Розвідпідрозділи ходили на передній край, постійно наражаючи себе на небезпеку. Тепер ці ролі виконують безпілотники.

Ти висліджуєш ціль, ведеш її. Це більше схоже на полювання,

– наголосив Фауст.

Як працює українська аеророзвідка / Скриншоти

Як безпілотники змінили роботу аеророзвідки – дивіться відео тут.

Нагадаємо, що українські воїни щодня ведуть аеророзвідку, аби виявити та знищити ворога. 24 канал разом із захисниками сходив на бойове завдання, аби показати вам унікальні кадри роботи наших воїнів.