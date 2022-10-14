Бійці 112 бригади Сил тероборони ЗСУ детально розповіли, як проводять аеророзвідку. Зокрема, запускають безпілотники та стежать за окупантами з неба. Про це пише 24 канал і показує кадри, зняті влітку 2022.

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"Одна з хитростей російської армії – так звана система "Аероскоп"

Український воїн Сергій Козачина готує до вильоту наш дрон. Боєць розповідає, що окупанти використовують так звану систему "Аероскоп". Вона пілінгує та вичисляє до метра, де саме перебувають воїни і звідки запускають БпЛА. Однак, наші захисники вміють перехитрити противника.

Зокрема, використовують технологію "Ольга V3", яка буквально маскує всі дані. Підключають її до безпілотника, а далі запускають дрон.

Бійці розповідають, що спочатку треба злітати невисоко, аби противник не побачив наш БпЛА. Окрім того, обов'язково звертати увагу на дані з пульта, – скільки супутників працює. На момент зйомки ми зафіксували роботу 18 – 19. Однак, коли їх стає менше ніж 10, це означає, що окупанти почали "гатити".

Українські воїни зазначили, що перебити зв'язок з дроном можуть кількома способами. Зокрема, за допомогою так званої хмари, яка "ховає" супутники. А ще – взагалі відрізати зв'язок з пультом.

Він просто стає некерованим. Тоді треба втікати,

– підкреслили бійці.

Головні правила проведення аеророзвідки

Українські захисники переконують, що вмикати відео, доки безпілотник летить на нашій території, в жодному разі не можна. Адже, якщо ворог зіб'є дрон, зможе витягти карту пам'яті та побачити українські позиції.

Уже через кілька хвилин після вильоту знайшли спостережний пункт російських загарбників та бліндажі. Однак, окупантів там не було. Цікаво, що загарбники часто вдаються до хитрощів, аби виявити роботу нашої артилерії. Зокрема, залишають біля будинків старі автомобілі з позначками "Z" та "V", з надією, що українські військові "поведуться" на це.

Зверніть увагу! Бойовий виліт тривав упродовж 30 – 40 хвилин. Однак, показати його повністю 24 канал не може.

Завершивши аеророзвідку, дрон повертають назад. Опісля варто оперативно покинути територію, бо перебувати там уже небезпечно. Відзняте відео наші бійці аналізують та складають відповідний рапорт. Така щоденна робота допомагає виявляти цілі противника та оперативно їх знищувати.

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