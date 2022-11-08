Украинская "Акула" в работе: видео с новым беспилотником Shark

Недавно в Украине был презентован новый беспилотник Shark. Разработчики подчеркнули, что "Акула" уже готова к применению на поле боя. В сети показали, на что способен новый беспилотник.

В Укрспецсистеме продемонстрировали четкость трекинга и отличное качество картинки из БпЛА даже во время дождя. Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях.

В Украине презентовали новый беспилотник "Шарк": на что он способен в небе

Как работает украинский беспилотник Shark

Разработчики показали, как запускают украинскую "Акулу". Затем продемонстрировали, как беспилотник следит за транспортом.

В частности, предложили оценить четкость треккинга авто на скорости и качество картинки из Shark. В компании подчеркнули, что хороший беспилотный авиационный комплекс – это не просто красивый самолет, долго, далеко и высоко летающий.

Если грубо, то это надежная, зашифрованная связь, качественная камера, безотказная катапульта и наземная станция, безошибочная работа программного обеспечения и простота в эксплуатации. И наш ШАРК именно такой,

– подчеркнули в Укрспецсистеме.

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Работа нашего беспилотника Shark: смотрите видео

Что известно об украинской "Акуле"

Новый беспилотник был презентован 27 октября. В компании отметили, что он разрабатывался уже после начала полномасштабной войны. Однако "Акула" уже полностью готова к применению.

Кратко о технических характеристиках:

беспилотник сконструирован для проникновения на временно контролируемую врагом территорию. В частности, "Акула" может вести глубокую аэроразведку и корректировать огонь дальнобойного вооружения. В частности, и американской реактивной артиллерийской системы HIMARS;

Shark имеет надежную зашифрованную связь;

беспилотник оснащен камерой с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом;

дрон может углубляться до 60 километров в тыл оккупантов;

в тыл оккупантов; наблюдать за врагом можно на расстоянии до 5 километов до объекта.

Кстати, украинская "Акула" – это беспилотник уровня стандартов НАТО типа "Puma". Об этом в комментарии 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.

Эксперт отметил, что этот БПЛА очень прост в обслуживании. Shark запускают с катапульты. Потом беспилотник спускается на парашюте. Так что не требует взлетной полосы для посадки.

Вероятнее всего, что Shark дешевле натовской "Puma". Она стоит около 5 миллионов гривен.

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