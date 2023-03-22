Проект "Украинский свидетель" рассказал, что сейчас военные уже действуют на других позициях. Поэтому их работу показывать безопасно, сообщает 24 Канал.

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Как наши бойцы мощно бьют по врагу на Юге

Командир взвода управления батареи Николай Кутов рассказал, что они работают на реактивной системе залпового огня калибра 220 миллиметров БМ-27 "Ураган". Она несет 16 реактивных снарядов весом по 280 килограмм каждый. Из них масса боевой части – 90 килограммов. Максимальная дальность – 35 километров.

Чем быстрее мы уехали, чем быстрее мы отработали, тем быстрее мы накрыли враждебную позицию, тем меньше наших ребят погибнет. Склады – те, что на передней линии, мы накрываем. Знаю, что накрывали склады с боеприпасами и они потом долго горели,

– заметил Николай Угловой.

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Командир самоходной пушки "Пион" Андрей Синица рассказал, что он воевал в 2015 году, ведь был мобилизован. В мирной жизни – работал кадровиком.

"У каждого семья, у каждого дети, любимые, жены, родители… Есть, за что бороться, и есть, кого защищать. Здесь никого нет из-под палки", – рассказал "Пион" об их работе.

У некоторых из бойцов уже завершался контракт, но они остались воевать дальше. Некоторые ушли на фронт после полномасштабного вторжения. У каждого из них своя история, однако цель общая – Победа Украины.

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