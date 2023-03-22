Проєкт "Український свідок" розповів, що зараз військові вже діють на інших позиціях. Тож їхню роботу показувати безпечно, повідомляє 24 Канал.
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Як наші бійці потужно б'ють по ворогу на Півдні
Командир взводу управління батареї Микола Кутовий розповів, що вони працюють на реактивній системі залпового вогню калібру 220 міліметрів БМ-27 "Ураган". Вона несе 16 реактивних снарядів вагою по 280 кілограмів кожен. З них маса бойової частини – 90 кілограмів. Максимальна дальність – 35 кілометрів.
Чим швидше ми виїхали, чим швидше ми відпрацювали, тим швидше ми накрили ворожу позицію, тим менше наших хлопців загине. Склади – ті, що на передній лінії, ми накриваємо. Знаю, що накривали склади з боєприпасами й вони потім довго горіли,
– зауважив Микола Кутовий.
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Командир самохідної гармати "Піон" Андрій Синиця розповів, що він воював у 2015 році, адже був мобілізований. У мирному житті – працював кадровиком.
"В кожного сім'я, в кожного діти, кохані, дружини, батьки… Є, за що боротися, і є, кого захищати. Тут нікого немає з-під палки", – розповів "Піон" про їхню роботу.
У декого з бійців вже завершувався контракт, та вони залишились воювати далі. Деякі – пішли на фронт після повномасштабного вторгнення. У кожного з них своя історія, проте мета спільна – Перемога України.
Останні новини з фронту: коротко
- Велика Британія заявила про послаблення наступу на Бахмут. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що російські війська продовжують атакувати Бахмут у звичному для себе темпі. Полковник пояснив, що прогнози британського Міноборони, можливо, стосуються усієї ділянки фронту.
- Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський заявив, що Авдіївка може найближчим часом стати другим Бахмутом. Проте додав, що не все так гаразд у російських підрозділах, які атакують на цьому напрямку. Ба більше, влада закликала людей виїхати з Авдіївки.
- Щодо Бахмута, то тільки 21 березня українські військові знищили там понад 200 російських солдатів. За словами Сергія Череватого, Східний напрямок зараз є найгарячішим на фронті.