Как украинская артиллерия уничтожает российских оккупантов: "яркое" видео

20 марта 2022 , 10:23
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Украинская артиллерия филигранно уничтожает российских оккупантов. Врагу не место на нашей земле.

Соответствующее видео было опубликовано Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. На видео яркие вспышки  – горят базы врага. 

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Нет москаля, нет москаля,
– слышны за кадром голоса украинских защитников. 

Отметим, что украинские герои продолжают уничтожать технику и личный состав российских оккупантов. Воинственный пыл врага стремительно падает, ведь пополнять ряды тысяч ликвидированных российских солдат никто не хочет. Чтобы не участвовать в боевых действиях, некоторые из них калечат себя. Известно также о случаях самоубийств.

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Автор: Анастасія Лукашевська