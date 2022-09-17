Можно говорить об определенном паритете

Впрочем, после того как Украина получила системы HIMARS и нанесла немало ударов по складам обеспечения оккупантов, российская и украинская артиллерии вышли почти на один уровень. Об этом 24 каналу рассказал военный корреспондент The Kyiv Independent Илья Пономаренко, ссылаясь на одного из самых опытных артиллеристов ВСУ.

Обратите внимание Конвульсия оккупантов: россия начала активнее применить ракеты "Кинжал" против Украины

По наблюдениям этого военного, в результате работы HIMARS среднесуточная активность российской артиллерии снизилась с 12 тысяч выстрелов до 5 – 6 тысяч выстрелов. Так было по состоянию на конец июля – начало августа.

По словам Пономаренко, сейчас очень трудно сказать, с какой интенсивностью работает артиллерия, ведь картина происходящего на поле боя меняется. Однако он считает, что, исходя из того, что мы видим каждый день, сейчас россияне работают почти так же – 4 – 7 тысяч выстрелов в день. Приблизительно на том же уровне интенсивности работает и украинская артиллерия.

Я не думаю, что мы очень сильно ошибемся, если скажем, что там достигнут определенный паритет, по крайней мере, на важнейших участках,

– подытожил военный корреспондент.

Последние новости с фронта: коротко

Заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский отметил, что оккупанты укрепляются уже на левом берегу Херсона из-за страха контрнаступления ВСУ. Они собирают бетонные плиты и стягивают военную технику.

Боятся они не зря, ведь только 16 сентября наши защитники уничтожили скопление врага в Старой Зубровке и пункт управления в Херсоне. Все это приближает Украину к деоккупации Юга.

Кроме того, украинские военные уже зашли в Диброву и Щурово в Донецкой области.

Очередную поставку "хлопка" получили россияне во временно оккупированном Мелитополе. ВСУ уничтожили там спрятанную в заказнике военную базу врага.

А украинские силы ПВО за 16 сентября на разных направлениях ликвидировали российский самолет Су-24, БпЛА и три крылатые ракеты.

Важно – Черник рассказал, какой будет война зимой: смотрите видео