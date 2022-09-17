Можна говорити про певний паритет

Утім, після того, як Україна отримала системи HIMARS та завдала чимало ударів по складах забезпечення окупантів, російська та українська артилерії вийшли майже на один рівень. Про це 24 каналу розказав військовий кореспондент The Kyiv Independent Ілля Пономаренко, посилаючись на одного з найдосвіченіших артилеристів ЗСУ.

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За спостереженнями цього військового, в результаті роботи HIMARS середньодобова активність російської артилерії знизилася з 12 тисяч пострілів до 5 – 6 тисяч пострілів. Так було станом на кінець липня – початок серпня.

За словами Пономаренка, зараз дуже важко сказати, з якою інтенсивністю працює артилерія, адже картина того, що відбувається на полі бою, змінюється. Однак він вважає, що виходячи з того, що ми бачимо щодня, зараз росіяни працюють майже так само – 4 – 7 тисяч пострілів на день. Приблизно на тому ж рівні інтенсивності працює й українська артилерія.

Я не думаю, що ми дуже сильно помилимося, якщо скажемо, що там досягнуто певного паритету, принаймні на найважливіших ділянках,

– підсумував військовий кореспондент.

Останні новини з фронту: коротко

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що окупанти укріплюються вже на лівому березі Херсонщини через страх контрнаступу ЗСУ. Вони збирають бетонні плити та стягують військову техніку.

Бояться вони недаремно, адже лише 16 вересня наші захисники знищили скупчення ворога в Старій Зубрівці та пункт управління в Херсоні. Усе це наближає Україну до деокупації Півдня.

Крім того, українські військові вже зайшли у Діброву та Щурове на Донеччині.

Чергову поставку "бавовни" отримали росіяни в тимчасово окупованому Мелітополі. ЗСУ знищили там заховану в заказнику військову базу ворога.

А українські сили ППО за 16 вересня на різних напрямках ліквідували російський літак Су-24, БпЛА та три крилаті ракети.

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