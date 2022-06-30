Украинская авиация 20 раз атаковала россиян: у оккупантов много потерь
30 июня 2022 , 07:45Читати новину українською
Источник:командование Воздушных сил ВСУ
Воздушные силы ВСУ 29 июня хорошо поработали. Они совершили до 20 групповых авиаударов по позициям российских оккупантов на разных направлениях.
Детали об успешных задачах украинской авиации
Атаковала врага ударная авиация. В частности, говорится о штурмовиках Су-25 и бомбардировщиках Су-24м.
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Наши Воздушные силы поразили:
- командно-наблюдательный пункт россиян,
- 2 склада боеприпасов,
- склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Известно, что в результате метких действий украинской авиации российское войско понесло потери и в личном составе, и в технике.
Особенно активно ударная авиация отработала в Луганской области, поддерживая с воздуха действия подразделений сил обороны Украины. Бьем врага вместе! Вместе – к победе,
– отметили в Воздушных силах.
ВСУ наносят потери врагу: последние новости
- В Сумской области наши пограничники обезвредили ударный российский дрон со взрывчаткой. Вероятно, оккупанты планировали выпустить эту взрывчатку на украинских защитников. К счастью, намерение врагов не удалось.
- В течение 29 июня ВСУ нанесли россиянам значительные потери на Юге Украины. Там захватчики потеряли около 40 бойцов, 2 гаубицы "Мста-Б" и самоходную "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также полевой склад горюче-смазочных материалов.
- Артиллеристы 81 бригады десантно-штурмовых и Сухопутных войск ВСУ уничтожили вражескую батарею самоходных артиллерийских установок "Акация". Удар наши воины нанесли из 155-миллиметровой гаубицы M777.
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