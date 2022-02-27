Украинская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по шести колоннам военной техники оккупантов

Украинская армия продолжает защищать свою страну от российского вторжения. В этом активно помогает и авиация, которая с воздуха уничтожает вражескую технику.

Только за воскресенье, 27 февраля, бомбардировочная и штурмовая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по шести колоннам военной техники оккупантов.

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Штурмовики Су-25 в составе пар и звеньев атаковали и уничтожали колонны вражеской техники в Херсонской и Черниговской областях.

Боевую работу штурмовиков по наземным целям продолжила бомбардировочная авиация. Су-24М уничтожали колонны вражеской техники на Киевщине, Житомирщине, Черниговщине и Запорожье.

Подразделениями зенитных ракетных войск сбиты вражеские вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10.

В очередной раз блестяще отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса Bayraktar TB2, который нанес удар по колонне ЗРК Бук-М1 корректируемой авиационной бомбой.