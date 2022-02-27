Украинская авиация осуществила перехват штурмовиков России в небе над Киевом

Авиация Воздушных сил ВСУ в течение суток смогла перехватить штурмовики и транспортные самолеты противника в небе над Киевом.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Актуальная информация о ситуации в Киеве

В течение суток, 26 февраля, Вооруженные силы Украины планово наращивали группировку, которая выполняет задачи обороны Киева и на северном и северо-восточном направлениях. По всей стране продолжается выполнение плановых мероприятий мобилизационного развертывания, в частности формирование теробороны и корпуса резерва.

Кроме того, ВМС Украины сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне. А группировка ООС в течение суток продолжала вести активные мобильные поисково-ударные действия в районе проведения Операции объединенных сил. И перешли к маневренным действиям.

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