Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Актуальна інформація про ситуацію в Києві

Протягом доби, 26 лютого, Збройні сили України планово нарощували угрупування, яке виконує завдання оборони Києва та на північному і північно-східному напрямках. По всій країні продовжується виконання планових заходів мобілізаційного розгортання, зокрема формування тероборони та корпусу резерву.

Крім того, ВМС України зірвали висадку морського десанту у Чорноморській оперативній зоні. А угрупування ООС протягом доби продовжувало вести активні мобільні пошуково-ударні дії в районі проведення операції об‘єднаних сил. І перейшли до маневрених дій.

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