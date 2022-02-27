Усі підрозділи Збройних сил України продовжують боротьбу проти ворога, який прийшов на українську землю з війною.

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ВМС зірвали висадку морського десанту ворога

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у мережі повідомила, що російський десант намагався висадитися у Чорноморській оперативній зоні. Однак українські Військово-Морські сили завадили йому – плани агресора вкотре провалилися.

До слова, глава Міноборони Олексій Резніков вранці 27 лютого заявив, що Україна вже четвертий день успішно бореться проти Росії. Армія, прикордонники, медики, прості українці – всі захищають рідну землю. Натомість плани агресора руйнуються – Росії не вдалося "захопити Київ за 2 години", окупанти дуже недооцінили українців.

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