Украинская авиакомпания хочет летать из Ужгорода, но есть условие

Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines хочет возобновить полеты из Украины. Компания рассматривает возможность полетов из Ужгорода, если это будет признано безопасным.

Об этом сообщил директор авиаперевозчика Вячеслав Герига. По его словам, Air Ocean Airlines могла бы открыть полеты из Ужгорода, если это будет признано безопасным.

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Air Ocean Airlines не летает в Украине с января 2022 года

"Аэропорт Ужгород находится у подножия Карпатских гор со стороны Словакии и относительно защищен со стороны востока. Взлетно-посадочная полоса имеет размеры 2038 на 40 метров, что достаточно для безопасного выполнения взлетов и посадок на самолетах Ан-148-100Е", – отметила авиакомпания в обосновании, которое она направила украинским властям.

С 2021 года Air Ocean Airlines работала как региональный авиаперевозчик с полным сервисом и выполняла рейсы из Киева в Запорожье, Львов, Черновцы, Харьков, из Львова в Запорожье и Харьков.

В январе 2022 года перед полномасштабным вторжением России компания сообщила, что отменяет все рейсы на два месяца.

Интересно, что Air Ocean Airlines выполняла рейсы на самолетах Ан-148, владельцем которых является кипрская компания Cyprus Aircraft Leasing 2. В мае 2023 года Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Cyprus Aircraft Leasing 2, предусматривающих блокировку активов компании.

Компания заявляет о готовности аренды Ан-148 прямо у государства после завершения процедуры их национализации.

Почему полеты из Ужгорода маловероятны