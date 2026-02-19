Украинская баллистика спроектирована, и продолжаются внутренние испытания, – авиаэксперт

Украина усиленно работает над созданием собственной баллистической ракеты. Однако сейчас некорректно разглашать конкретные детали.

Авиаэксперт, офицер ВС в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что Великобритания разрабатывает для Украины баллистическую ракету Nightfall. Но и другие программы.

Когда ожидать украинскую баллистику?

По словам Храпчинского, с началом полномасштабной войны Украина изменила подход к стоимости разработки оружия. На Западе, условно, просчитывают каждый час работы тамошних инженеров, от чего растут расходы. Также это чрезвычайно длительный процесс. Украина же делает все, чтобы удешевить и ускорить производство, но не потерять в качестве.

Пока рано говорить о серийном производстве таких ракет. Война в Украине является чрезвычайно динамичной. Поэтому здесь идут постоянные изменения, а большинство средств дорабатываются в процессе эксплуатации. Поэтому корректно говорить о масштабировании определенного типа вооружения.

Также нет смысла говорить о конкретных или приблизительных цифрах. Главное, чтобы оружие работало и наносило поражение врагу. У нас есть наработки, но они еще не использовались в боевых условиях. Условно спроектирована, и начинаются внутренние испытания,

– сказал Храпчинский.

Обратите внимание! В 2025 году военный эксперт Defense Express Валерий Рябых предполагал, что украинская баллистика уже может проходить боевые испытания. Тогда Силы обороны провели ряд интересных операций, где могли применять именно такое оружие.

В каком состоянии украинская баллистика?