Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. По его словам, государственные конструкторские бюро также занимались проектами баллистических ракет. Однако не все так просто.

Почему проблема?

Как подчеркнул Романенко, по некоторым проектам уже даже проводились испытания. Однако россияне пытаются всячески ставить палки в колеса.

Раньше были и подкупы, и проблемы с финансированием. Сейчас россияне проводят очень тщательную разведку. И агентурную, и воздушную, и космическую, чтобы разобраться, где и в каком состоянии находится наше производство. В частности, работают и над Fire Point, и над КБ "Луч", "Южное",

– сказал Романенко.

Это касается не только разработки баллистических ракет, но и проектов зенитных ракетных комплексов, способных сбивать баллистические ракеты. Однако процесс постепенно движется вперед.

Почему проблема разработки украинской баллистики: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что в компании Fire Point рассказали, в каком состоянии находится их программа баллистических ракет. Например, FP-7 уже прошла два из трех основных этапов испытаний. Поэтому боевое применение может начаться уже довольно скоро.