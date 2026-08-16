Об этом в интервью CBS News заявил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, оценивая стремительные темпы развития отечественного высокотехнологичного вооружения и инноваций в оборонной сфере.

Что сказал Федоров об использовании украинской баллистики?

Украинские баллистические ракеты отечественного производства смогут поражать стратегические цели на территории России уже через 3–6 месяцев. По словам Федорова, именно в такие сроки ожидается первое боевое применение нового оружия, ведь для победы Украина должна действовать максимально оперативно.

Экс-министр отметил, что одна из украинских компаний уже успешно провела испытания баллистической ракеты. Он подчеркнул, что современная война перешла в технологическую плоскость, поэтому наше государство обязано опережать Россию в каждом цикле разработки и внедрения инноваций.

Напомним, первые успешные испытания нового украинского оружия состоялись еще в начале августа. Тогда чиновник рассказывал, что ракета попала точно в цель без каких-либо отклонений. Идеальным вариантом противодействия вражеским обстрелам является тактика "баллистика против баллистики", которая позволит Силам обороны Украины уничтожать российские пусковые установки еще до запуска или сразу после него.

Появление собственной баллистики способно кардинально изменить правила игры на фронте и в тылу агрессора. Как отмечал бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, под прицелом окажутся российские военные аэродромы, склады боеприпасов и оборонные заводы оккупантов. В отличие от ударных дронов с боевой частью весом около 50 килограммов, ракета несет 250 и более килограммов взрывчатки. По оценкам экспертов, дальность новой разработки достигает около 500 километров, что позволит наносить сокрушительные удары по объектам в глубоком тылу врага.

Добавим, что, в свою очередь, военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный отмечает, что украинская баллистическая ракета, по последним данным, может иметь дальность 800–850 километров. Это потенциально позволит Силам обороны поражать цели на значительной части территории России, в частности в районе Москвы.