Командир 429-й бригады Сил беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире 24 Канала объяснил, как именно Силы обороны Украины уничтожают российские возможности. По его словам, следующим важным этапом может стать украинская баллистика, которая уже находится на финальной стадии и способна существенно изменить ситуацию для врага.

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Украина наносит удары по всей российской военной логистике

Удары по складам горючего, нефтеперерабатывающим заводам или местам хранения нефтепродуктов — это лишь один элемент более широкой работы Сил обороны Украины. Речь идет не об отдельной категории целей, а о системном ослаблении российской военной машины: от тыловой логистики до предприятий, производящих комплектующие для ракет, снарядов и беспилотников.

Уничтожение складов горюче-смазочных материалов — это комплекс мер. Украина сейчас гораздо сильнее в своих возможностях, чем просто уничтожение отдельной категории целей,

– сказал Федоренко.

Он объяснил это на примере водопровода. Если в магистрали появляется небольшой прорыв, давление в кране падает. Если отверстие становится больше, вода уже едва течет, а после серьезного прорыва может исчезнуть совсем. Точно так же работает и военная логистика противника: чем больше ударов по её "артериям", тем сложнее России обеспечивать подразделения на фронте и запускать новые циклы производства оружия.

Именно так работает военная логистика. Если у нас есть возможность наносить удары по общим артериям противника, это влияет и на тактический уровень, и на оперативно-тактический, и на саму территорию Российской Федерации,

– пояснил командир "Ахиллеса".

По его словам, Украина уже наносит удары не только по объектам, которые пополняют российский военный бюджет. Поражаются предприятия военно-промышленного комплекса, узлы сборки готовой продукции, склады боеприпасов, ракетного вооружения и авиабазы. Все это создает для России комплексное давление на стратегическом уровне.

Украинская баллистика уже не является отдаленной перспективой

Украина наращивает не только количество ударов по российским объектам, но и собственную номенклатуру средств поражения. По словам Федоренко, сейчас Силы обороны Украины запускают по территории России больше ударных беспилотников, чем противник способен запускать по Украине. В то же время украинские дроны чаще достигают целей, тогда как украинская противовоздушная оборона уже нашла средства для уничтожения значительной части российских беспилотников с пропеллерным приводом.

Силы обороны Украины, в частности в части противовоздушной обороны, нашли средство, которое позволяет нам сбивать до 90% вражеских беспилотников с пропеллерной тягой,

– отметил командир "Ахиллеса".

Следующим компонентом стали украинские крылатые ракеты. Они пока не появляются в российском воздушном пространстве так часто, как хотелось бы, но уже выполняют задачи по назначению. Федоренко напомнил, что в Украине в свое время было немало скептицизма по поводу таких разработок, а Россия открыто насмехалась над украинскими возможностями.

Теперь они фактически могут с этими ракетами познакомиться лично, увидеть своими глазами и ощутить на себе огневую мощь,

– сказал он.

Отдельный уровень — баллистика. Такое вооружение, по словам военного, придает государству субъектность в военном смысле, ведь производить баллистические ракеты способно лишь ограниченное количество стран в мире. Для Украины это уже не абстрактная перспектива на неопределенное будущее, а технологическое направление, которое приближается к практическому внедрению.

Украинская баллистика – это не какие-то размышления и не непостижимое будущее через неизвестно сколько лет. Это настоящее. Она фактически находится на финальной стадии,

– подчеркнул Федоренко.

Масштабирование удачных решений требует времени, но Украина имеет поддержку партнеров и доноров, которые помогают финансировать разработки. Когда украинская баллистика начнёт долетать до территории России, это, по оценке командира "Ахиллеса", может существенно сократить время, которое понадобится Москве, чтобы перейти от абсурдных требований к реальному осознанию собственного поражения.

Собственная баллистика откроет Украине новые возможности

Появление украинской баллистики важно не только как отдельный вид вооружения. Оно может изменить и подход партнеров к передаче подобных систем: когда Украина демонстрирует собственную способность, появляется больше аргументов для разговора о стратегическом оружии от союзников.

Если в Украине появляется собственная баллистика, это открывает дополнительные возможности для получения подобного вооружения от наших, в частности стратегических, партнеров,

– сказал Федоренко.

По его словам, сейчас поддержка Украины за рубежом опирается не только на дипломатию, но и на стойкость войск и общества. Это влияет и на политический контекст в странах-партнерах, в частности в США, где продолжается борьба за избирательские симпатии.

Благодаря стойкости украинского народа мы имеем возможность быть представленными на высоком уровне за пределами нашего государства и выигрывать информационные кампании,

– отметил командир "Ахиллеса".

Он добавил, что поддержка Украины среди американцев остается достаточно высокой. В то же время внутри самой Украины существует проблема информационного шума и фейковых новостей, которые наносят ущерб армии и обороноспособности. Эти вызовы, по словам Федоренко, придётся решать уже после войны, но сейчас главное — не ослаблять собственную стойкость и поддержку Сил обороны Украины.

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