Командир 429-ї бригади Сил безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу пояснив, як саме Сили оборони України руйнують російські спроможності. За його словами, наступним важливим етапом може стати українська балістика, яка вже перебуває на фінальній стадії й здатна суттєво змінити ситуацію для ворога.

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Україна б'є по всій російській військовій логістиці

Удари по складах пального, нафтопереробних заводах чи місцях зберігання нафтопродуктів – це лише один елемент ширшої роботи Сил оборони України. Йдеться не про окрему категорію цілей, а про системне послаблення російської військової машини: від тилової логістики до підприємств, які виготовляють комплектуючі для ракет, снарядів і безпілотників.

Знищення складів паливно-мастильних матеріалів – це комплекс заходів. Україна зараз набагато міцніша у своїх спроможностях, ніж просто знищення окремої категорії цілей,

– сказав Федоренко.

Він пояснив це на прикладі водопроводу. Якщо в магістралі з'являється невеликий прорив, тиск у крані падає. Якщо отвір стає більшим, вода вже ледь тече, а після серйозного прориву може зникнути зовсім. Так само працює і військова логістика противника: що більше ударів по її "артеріях", то складніше Росії забезпечувати підрозділи на фронті й запускати нові цикли виробництва зброї.

Точно так працює військова логістика. Якщо ми маємо можливість бити по загальних артеріях противника, це впливає і на тактичний рівень, і на оперативно-тактичний, і на саму територію Російської Федерації,

– пояснив командир "Ахіллесу".

За його словами, Україна вже працює не тільки по об'єктах, які наповнюють російський бюджет для війни. Уражаються підприємства військово-промислового комплексу, вузли збирання готових виробів, склади боєприпасів, ракетного озброєння та авіабази. Усе це створює для Росії комплексний тиск на стратегічному рівні.

Українська балістика вже не є віддаленою перспективою

Україна нарощує не лише кількість ударів по російських об'єктах, а й власну номенклатуру засобів ураження. За словами Федоренка, зараз Сили оборони України запускають по території Росії більше ударних безпілотників, ніж противник здатен запускати по Україні. Водночас українські дрони частіше досягають цілей, тоді як українська протиповітряна оборона вже знайшла інструменти для знищення значної частини російських безпілотників із пропелерною тягою.

Сили оборони України, зокрема в частині протиповітряної оборони, знайшли інструмент, який дозволяє нам збивати до 90% ворожих безпілотників із пропелерною тягою,

– зазначив командир "Ахіллесу".

Наступною складовою стали українські крилаті ракети. Вони ще не з'являються в російському повітряному просторі так часто, як хотілося б, але вже виконують завдання за призначенням. Федоренко нагадав, що всередині України свого часу було чимало скепсису щодо таких розробок, а Росія відкрито насміхалася з українських спроможностей.

Тепер вони фактично можуть із цими ракетами познайомитися особисто, побачити своїми очима і відчути на собі вогневу міць,

– сказав він.

Окремий рівень – балістика. Таке озброєння, за словами військового, дає державі суб'єктність у військовому сенсі, адже виготовляти балістичні ракети здатна лише обмежена кількість країн у світі. Для України це вже не абстрактна перспектива на невизначене майбутнє, а технологічний напрям, який наближається до практичного масштабування.

Українська балістика – це не якісь роздуми і не неосяжне майбутнє через невідомо скільки років. Це теперішнє. Вона фактично на фінальній стадії,

– наголосив Федоренко.

Масштабування вдалих рішень потребує часу, але Україна має підтримку партнерів і донорів, які допомагають фінансувати розробки. Коли українська балістика почне долітати по території Росії, це, за оцінкою командира "Ахіллесу", може суттєво скоротити час, який знадобиться Москві, щоб перейти від абсурдних вимог до реального усвідомлення власної поразки.

Своя балістика відкриє Україні нові можливості

Поява української балістики важлива не лише як окремий вид озброєння. Вона може змінити і підхід партнерів до передачі подібних систем: коли Україна демонструє власну спроможність, з'являється більше аргументів для розмови про стратегічну зброю від союзників.

Якщо в Україні з'являється своя балістика, це відкриває додаткові ворота і можливості для отримання подібного озброєння від наших, зокрема стратегічних, партнерів,

– сказав Федоренко.

За його словами, зараз підтримка України за кордоном тримається не лише на дипломатії, а й на стійкості війська та суспільства. Це впливає і на політичний контекст у країнах-партнерах, зокрема у США, де триває боротьба за електоральні симпатії.

Завдяки стійкості українського народу ми маємо можливість бути на високому рівні представництва за межами нашої держави й вигравати інформаційні кампанії,

– зазначив командир "Ахіллесу".

Він додав, що підтримка України серед американців залишається достатньо високою. Водночас усередині самої України є проблема з інформаційним шумом і вкидами, які шкодять війську та обороноздатності. Ці виклики, за словами Федоренка, доведеться вирішувати вже після війни, але зараз головне – не послаблювати власну стійкість і підтримку Сил оборони України.

Федоренко пояснив, як Україна руйнує спроможності Росії: дивіться відео