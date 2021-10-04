Украинская дипломат посетила Саакашвили в СИЗО: как чувствует себя политик
Источник:24 канал
Украинский консул 4 октября посетила Михеила Саакашвили в Грузии. Диломат пришла в тюрьму в городе Рустави, где держат политика.
Состояние Михеила Саакашвили удовлетворительное. В Министерстве иностранных дел отметили, что на условия содержания он не жаловался.
К теме Дни правительства сочтены, – Саакашвили написал новое письмо из тюрьмы
Кроме того, консул коммуницирует и взаимодействует с адвокатами Саакашвили. МИД и Посольство Украины в Тбилиси продолжат оказывать политику консульскую и правовую помощь.
В каких условиях держат Саакашвили
Политика держат в тюрьме №12 в Рустави. Его поместили в одиночную камеру "европейского стандарта". Там есть круглосуточное видеонаблюдение. Кроме того, в камере так называемый "повышенный комфорт" – телевизор и мобильный туалет,
Саакашвили должны кормить 3 раза в сутки. Раз в три часа врач контролирует состояние политика.
Задержание Саакашвили в Грузии: главное
- Бывшего президента Грузии задержали на родине 1 октября 2021 года.
- Перед тем политик опубликовал видео на грузинском языке, в котором рассказал, что вернулся домой. Все для того, чтобы принять участие в выборах.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что Саакашвили заочно был осужден по делам об избиении депутата Гелашвили и убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии".
- Заочно политику вынесли приговор – 6 лет заключения. Помиловать его может президент страны Саломе Зурабишвили. Однако та заявила, что этого не будет.
- Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не останется в стороне от дела, а будет добиваться возвращения Саакашвили, который является ее гражданином.