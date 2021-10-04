Украинская дипломат посетила Саакашвили в СИЗО: как чувствует себя политик

Украинский консул 4 октября посетила Михеила Саакашвили в Грузии. Диломат пришла в тюрьму в городе Рустави, где держат политика.

Состояние Михеила Саакашвили удовлетворительное. В Министерстве иностранных дел отметили, что на условия содержания он не жаловался.

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Кроме того, консул коммуницирует и взаимодействует с адвокатами Саакашвили. МИД и Посольство Украины в Тбилиси продолжат оказывать политику консульскую и правовую помощь.

В каких условиях держат Саакашвили

Политика держат в тюрьме №12 в Рустави. Его поместили в одиночную камеру "европейского стандарта". Там есть круглосуточное видеонаблюдение. Кроме того, в камере так называемый "повышенный комфорт" – телевизор и мобильный туалет,

Саакашвили должны кормить 3 раза в сутки. Раз в три часа врач контролирует состояние политика.

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