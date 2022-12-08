Более того, нелегальные поставки продукции предназначались для нужд военно-промышленного комплекса государства-агрессора.

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Что удалось выяснить следствию

По данным следствия, несмотря на полномасштабное российское вторжение, винницкий машиностроительный завод продолжил сотрудничество с Россией. Несмотря ни на военное положение, ни на то, что именно Россия ежедневно убивает украинцев, руководство завода наладило поставки комплектующих, необходимых для ремонта и обслуживания машиностроительной отрасли, в частности военной техники. Речь идет о:

шестернях,

секционных насосах,

гидромоторах,

гидравлическом оборудовании.

При этом эти граждане заморочились, чтобы получать кровавые рубли на свои счета. По данным следствия, чтобы вывозить комплектующие, они привлекли ряд подконтрольных хозяйствующих субъектов. Именно с их помощью они вывозили продукцию в Россию через Румынию, Турцию и Казахстан.

Чтобы обойти финансовые ограничения и получить вознаграждение за свои противозаконные действия, использовали банковские счета, открытые в финансовых учреждениях стран Евросоюза. В целом в 2022 году таким образом фирме удалось реализовать в России продукции на общую сумму более 51 миллиона гривен.

Осуществляется досудебное расследование

За такие противозаконные действия осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 111-2 УКУ "Пособничество государству-агрессору". Отметим, что наказание по статье предусматривается в виде:

лишение свободы сроком от 10 до 12 лет;

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет;

с конфискацией имущества или без таковой.

Стражи порядка уже провели обыски по месту нахождения производственных мощностей, офисных помещений группы компаний и по местам фактического проживания причастных к совершению уголовного правонарушения лиц. А также изъяли финансово-хозяйственные документы, подтверждающие торговлю со страной-агрессоркой.

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