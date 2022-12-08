Ба більше, нелегальні поставки продукції призначалися для потреб військово-промислового комплексу держави-агресорки.

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Що вдалося з'ясувати слідству

За даними слідства, попри повномасштабне російське вторгнення вінницький машинобудівний завод продовжив співпрацю з Росією. Не зважаючи ані на воєнний стан, ані на те, що саме Росія щодня вбиває українців керівництво заводу налагодило поставки комплектуючих, необхідних для ремонту та обслуговування машинобудівної галузі, зокрема військової техніки. Мовиться про:

шестерні,

секційні насоси,

гідромотори,

гідравлічне обладнання.

При цьому ці громадяни заморочилися, щоб отримувати кроваві рублі на свої рахунки. За даними слідства, щоб вивозити комплектуючі, вони залучили низку підконтрольних суб’єктів господарювання. Саме за їхньою допомогою вони вивозили продукцію до Росії через Румунію, Туреччину та Казахстан.

А щоб обійти фінансові обмеження та отримати винагороду за свою протизаконну діяльність, використовували банківські рахунки, відкриті у фінансових установах країн Євросоюзу. Загалом протягом 2022 року таким чином фірмі вдалося реалізувати у Росії продукції на загальну суму понад 51 мільйон гривень.

Здійснюється досудове розслідування

За такі протизаконні дії наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженніза ч. 1 ст. 111-2 ККУ "Пособництво державі-агресору". Зазначимо, що покарання за статтею передбачається у вигляді:

позбавлення волі на строк від 10 до 12 років;

з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років;

з конфіскацією майна або без такої.

Правоохоронці уже провели обшуки за місцем знаходження виробничих потужностей, офісних приміщень групи компаній та за місцями фактичного проживання причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб. А також вилучили фінансово-господарські документи, які підтверджують торгівлю з країною-агресоркою.

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