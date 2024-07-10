Экс-глава МИД Украины сказал, каких деталей не хватает в Формуле мира

Украинская формула мира Владимира Зеленского – это правильный план для достижения справедливого окончания войны, которую развязала Россия, однако не до конца расписанный.

Такое мнение 24 Каналу высказал украинский дипломат и министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко. Он объяснил, что нужно добавить в 10 пунктов плана Зеленского.

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Чего не хватает в Украинской формуле мира

Владимир Огрызко отметил, что в Украинской формуле мира содержится пункт о восстановлении территориальной целостности. Это означает, что нужно вернуть ситуацию 1991 года. В свою очередь, такое решение предусматривает предоставление Украине финансовой и военной помощи, поиск новых поставщиков оружия. Взамен наше государство должно провести необходимые мобилизационные мероприятия.

Если выполнить эти пункты, можем сказать, что условно Крым от России будет отрезан тогда-то, юг – тогда-то, восток – тогда-то. После американские друзья не будут нам забрасывать, что, мол, "даем вам деньги, а когда и как это произойдет – неизвестно",

– подчеркнул украинский дипломат.

Украина должна все переводить в практические вещи. Если Кремль ссылается на Стамбульские договоренности и говорит, что необходимо отменить закон о языке или образовании, должны отвечать зеркально. Темами во время переговоров должны стать изменения в конституции России, например:

все народы, которые живут на российской территории, имеют право на самоопределение;

все антидемократические законы, принятые за время правления Владимира Путина, должны быть отменены;

все военные преступники должны быть выданы Гаагскому трибуналу.

"Это перечень конкретных вещей, которые должны сами между собой согласовать и демонстрировать это как наш реальный план, наше видение того, что такое победа по-украински. Мы же говорим общими вещами, поэтому даем возможность псевдотеоретикам и псевдопрофесорам, которые могут быть частью российской ИПСО, говорить о каких-то глупостях и не продвигаться той дорогой, которая нам выгодна. К сожалению, работы еще очень много", – констатировал Владимир Огрызко.

Украинская формула мира состоит из 10 пунктов: