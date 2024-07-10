Таку думку 24 Каналу висловив український дипломат та міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко. Він пояснив, що потрібно додати у 10 пунктів плану Зеленського.

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Чого не вистачає в українській формулі миру

Володимир Огризко зазначив, що в українській формулі миру міститься пункт про відновлення територіальної цілісності. Це означає, що потрібно повернути ситуацію до 1991 року. Своєю чергою, таке рішення передбачає надання Україні фінансової та військової допомоги, пошук нових постачальників зброї. Натомість наша держава повинна провести необхідні мобілізаційні заходи.

Якщо виконати ці пункти, можемо сказати, що умовно Крим від Росії буде відрізаний тоді-то, південь – тоді-то, схід – тоді-то. Після американські друзі не будуть нам закидати, що, мовляв, "даємо вам гроші, а коли та як це відбудеться – невідомо",

– наголосив український дипломат.

Україна повинна все переводити у практичні речі. Якщо Кремль посилається на Стамбульські домовленості й каже, що необхідно скасувати закон про мову чи освіту, маємо відповідати дзеркально. Темами під час переговорів мають стати зміни в конституції Росії, приміром:

всі народи, які живуть на російській території, мають право на самовизначення;

всі антидемократичні закони, ухвалені за час правління Владіміра Путіна, повинні бути скасовані;

всі воєнні злочинці мають бути виданні Гаазькому трибуналу.

"Це перелік конкретних речей, які повинні самі між собою узгодити й демонструвати це як наший реальний план, наше бачення того, що таке перемога по-українськи. Ми ж говоримо загальними речами, тому даємо можливість псевдотеоретикам та псевдопрофесорам, які можуть бути частиною російської ІПСО, говорити про якісь дурниці й не просуватися тією дорогою, яка нам вигідна. На жаль, роботи ще дуже багато", – констатував Володимир Огризко.